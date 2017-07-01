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ЦСКА разгромил «Партизан» в контрольном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты московского ЦСКА переиграли «Партизан» в товарищеском матче, который прошел в рамках второго предсезонного сбора армейцев, со счетом 3:0.

Счет в матче на 17-й минуте встречи открыл полузащитник армейцев Константин Кучаев. На 31-й минуте бразильский нападающий ЦСКА Витиньо удвоил преимущество красно-синих. На 86-й минуте форвард Федор Чалов установил окончательный счет в матче – 3:0.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи

Напомним, что ранее 24 июня подопечные Виктора Гончаренко уступили австрийскому «Штурму» - 1:2.

Матч

ЦСКА - Партизан - 3:0 (2:0)

Голы

Кучаев 17 (1:0). Витиньо 31 (2:0). Чалов 86 (3:0).

Состав

ЦСКА: Помазун, Березуцкий А. (Набабкин, 67), Фернандес (Миланов, 46), Щенников (Тошич, 77), Березуцкий В., Чернов, Вернблум, Натхо (Гордюшенко, 73), Кучаев, Витиньо (Жамалетдинов, 75), Чалов

Место и дата

01 июля 18:10, Тренировочное поле, Текстовая трансляция

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