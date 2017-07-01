ЦСКА разгромил «Партизан» в контрольном матче
Футболисты московского ЦСКА переиграли «Партизан» в товарищеском матче, который прошел в рамках второго предсезонного сбора армейцев, со счетом 3:0.
Счет в матче на 17-й минуте встречи открыл полузащитник армейцев Константин Кучаев. На 31-й минуте бразильский нападающий ЦСКА Витиньо удвоил преимущество красно-синих. На 86-й минуте форвард Федор Чалов установил окончательный счет в матче – 3:0.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
Напомним, что ранее 24 июня подопечные Виктора Гончаренко уступили австрийскому «Штурму» - 1:2.
Матч
Голы
Кучаев 17 (1:0). Витиньо 31 (2:0). Чалов 86 (3:0).
Состав
ЦСКА: Помазун, Березуцкий А. (Набабкин, 67), Фернандес (Миланов, 46), Щенников (Тошич, 77), Березуцкий В., Чернов, Вернблум, Натхо (Гордюшенко, 73), Кучаев, Витиньо (Жамалетдинов, 75), Чалов
Место и дата
01 июля 18:10, Тренировочное поле, Текстовая трансляция