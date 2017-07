«Питтсбург» заключил трехлетнее соглашение с защитником Ханвиком

«Питтсбург» заключил контракт с защитником Мэттом Ханвиком. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Как сообщается, контракт с защитником рассчитан на три года, а среднегодовая зарплата составит 2,25 миллиона долларов.

The #Pens have signed defenseman Matt Hunwick to a three-year contract. The deal has an AAV of $2.25 million. Info: https://t.co/moHpy1Ttz6 pic.twitter.com/HKMug7F7nQ