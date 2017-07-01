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Федор Кудряшов перешел в «Рубин»

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» объявил о трансфере защитника Федора Кудряшова в казанский «Рубин».

В ближайшее время футболист присоединится к «Рубину», который проводит свой сбор в Австрии.

Напомним, что Кудряшов выступал за «Ростов» с февраля 2016 года. В составе желто-синих игрок выиграл серебряные медали чемпионата России.

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