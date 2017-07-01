«Спартак» в Австрии обыграл сербский «Вождовац»
Футболисты
московского «Спартака» в товарищеском матче взяли верх в матче с сербским
клубом «Вождовац».
Встреча,
прошедшая в субботу в австрийском Филлахе, завершилась со счетом – 3:2. Причем
к 13-й минуте красно-белые вели в счете 2:0 – отличились Зе Луиш и Луис
Адриано. Сербский клуб сравнял счет до перерыва – по голу забили Джуро Зец и
Стефан Дражич. На 85-й минуте победный для «Спартака» мяч забил Джано Ананидзе.
Отметим, что
команды доигрывали встречу вдесятером – на 79-й минуте по красной карточке
получили Зе Луиш и защитник сербского клуба Марко Гаич.
Напомним, что 14 июля «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет с земляками из «Локомотива».
Матч
Спартак - Вождовац - 3:2 (2:2)
Голы
Зе Луиш 4 (1:0). Адриано 12 (2:0). Зец 16 (2:1). Дражич 42 (2:2). Ананидзе 85 (3:2).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 46), Щербаков, Тигиев, Ещенко, Боккетти (Таски, 61), Бакаев (Шанбиев, 64), Попов (Самсонов, 76), Фернандо, Промес, Зе Луиш, Адриано (Ананидзе, 46)
Предупреждения:
Ещенко, 44; Щербаков, 65 - нет
Удаления:
Зе Луиш, 78 - нет
Место и дата
01 июля 18:30, Спортплатц, Текстовая трансляция