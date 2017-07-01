«Спартак» в Австрии обыграл сербский «Вождовац»

Футболисты московского «Спартака» в товарищеском матче взяли верх в матче с сербским клубом «Вождовац».

Встреча, прошедшая в субботу в австрийском Филлахе, завершилась со счетом – 3:2. Причем к 13-й минуте красно-белые вели в счете 2:0 – отличились Зе Луиш и Луис Адриано. Сербский клуб сравнял счет до перерыва – по голу забили Джуро Зец и Стефан Дражич. На 85-й минуте победный для «Спартака» мяч забил Джано Ананидзе.

Отметим, что команды доигрывали встречу вдесятером – на 79-й минуте по красной карточке получили Зе Луиш и защитник сербского клуба Марко Гаич.

Напомним, что 14 июля «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет с земляками из «Локомотива».