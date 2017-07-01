Россиянка Кулакова победила болгарку Колеву

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Светлана Кулакова: Надеюсь, что доброе имя Поветкина будет оправдано Чемпионка мира по версии IBO в первом полусреднем весе россиянка Светлана Кулакова — о ситуации с Александром Поветкиным.

Кулакова победила Вико в бою за титул чемпионки мира по версии IBO Россиянка Светлана Кулакова победила француженку Приска Вико в бою за титул чемпионки мира по версии IBO в первом полусреднем весе. Этот поединок стал для Кулаковой первым за полтора года.

Кулакова проведет бой против француженки Вико в Москве Российский боксер Светлана Кулакова проведет свой следующий бой в Москве. Ее соперницей станет Приска Вико из Франции.

Игорь Синявский: Кулакова планирует выйти на ринг в апреле Известный российский тренер Игорь Синявский сообщил, что его супруга и подопечная Светлана Кулакова планирует выйти на ринг впервые с мая прошлого года в одном из двух апрельских вечеров бокса.

Светлана Кулакова: Если буду боксировать в Рио, то точно завоюю золото Чемпионка мира по версии WBA россиянка Светлана Кулакова рассказала о своих целях на ближайший год.

Андрей Рябинский: Я совсем не сторонник женского бокса. Просто Кулакова мне лично импонирует Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский подвел итоги поединков Дмитрий Бивол – Джо Вегас и Светлана Кулакова – Мари Ридерер, которые состоялись 22 мая в Москве.

Светлана Кулакова осенью может провести бой за титул чемпиона мира по боксу На данный момент российская спортсменка обладает титулом временной чемпионки мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.

Кулакова может осенью провести бой-реванш против Эстече Российская спортсменка, временная чемпионка мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), возможно, осенью 2015 года вновь проведет бой против аргентинки Анны Лауры Эстече. Об этом заявил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Андрей Рябинский: Крайне отрицательно отношусь к женскому боксу Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский признался, что крайне отрицательно относится к женскому боксу.

Кудряшов, Чахкиев, Кулакова и Дрозд выступят в андеркарде боя Поветкин - Перес 22 мая в «Лужниках» на арене ГЦКЗ «Россия», состоится боксёрское шоу, организованное промоутерской компанией «Мир бокса», главным событием которого станут поединки с участием лучших российских бойцов.

Чемпионский бой с участием Светланы Кулаковой отменен Бой за титул чемпионки мира в первом полусреднем весе по версии WBA между Светланой Кулаковой и Аной Лаурой Эстече отменен из-за проблем со здоровьем, возникших у россиянки.

Кулакова может провести бой-реванш с Эстече в конце сентября Боксер Светлана Кулакова объявила, что бой-реванш с Анной Лаурой Эстече из Аргентины может быть проведен в конце сентября.

Светлана Кулакова будет сотрудничать с промоутерской компанией Андрея Рябинского Одна из сильнейших российских женщин-боксеров подписала контракт с «Миром бокса».

Владимир Хрюнов: Я прекращаю сотрудничество с Кулаковой Российский промоутер Владимир Хрюнов признался, что прекращает сотрудничество с боксером Светланой Кулаковой.

Кулакова проведет реванш против Эстече Светлана Кулакова в соответствии с решением WBA, рассмотревшей протест российской стороны на решение судей в чемпионском поединке с аргентинкой Анной Лаурой Эстече, получила право на проведение повторного поединка. Об этом сообщил российский промоутер Владимир Хрюнов.

Тушите, Света Светлана Кулакова, умеющая драться лучше всех женщин-боксеров из России, рассказала, как, посещая тренажерный зал, можно научиться сильнее бить руками. Плохо это или хорошо, но каждому мужчине сегодня, кроме начищенных ботинок, часов и работающего мобильного телефона, полезно иметь и правый боковой.

26 июня будет рассмотрен протест на результат боя Кулакова — Эстече Протест по поводу работы рефери боя между россиянкой Светланой Кулаковой и аргентинкой Анной Лаурой Эстече будет рассмотрен 26 июня на директорате WBA. Об этом заявил российский промоутер Владимир Хрюнов.

Светлана Кулакова: Я знаю, что завоевание чемпионского титула - это только вопрос времени Боксер Светлана Кулакова заявила о том, что неудача в чемпионском бою закалила ее характер и добавила сил.

Охота волков В подмосковных Мытищах прошел вечер профессионального бокса, где россиянин Дмитрий Чудинов удержал титул чемпиона WBA в среднем (до 72,5 кг) весе, а Светлана Кулакова завершила поединок вничью.