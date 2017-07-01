Россиянка Кулакова победила болгарку Колеву
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Светлана Кулакова нанесла поражение представительнице Болгарии
Милене Колевой в бою, прошедшем в андеркарде
поединка между российским боксером-супертяжеловесом Александром Поветкиным и
украинцем Андреем Руденко.
Восьмираундовый бой, прошедший в субботу в Москве,
завершился в пользу Кулаковой единогласным решением судей. Эта победа стала для
россиянки 12-й на профессиональном ринге при одной ничьей.
В предыдущем бою в декабре Кулакова после
полуторагодичной паузы завоевала пояс IBO в первом полусреднем весе.
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