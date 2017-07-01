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Россиянка Кулакова победила болгарку Колеву

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Светлана Кулакова нанесла поражение представительнице Болгарии Милене Колевой в бою, прошедшем в андеркарде поединка между российским боксером-супертяжеловесом Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко.

Восьмираундовый бой, прошедший в субботу в Москве, завершился в пользу Кулаковой единогласным решением судей. Эта победа стала для россиянки 12-й на профессиональном ринге при одной ничьей.

В предыдущем бою в декабре Кулакова после полуторагодичной паузы завоевала пояс IBO в первом полусреднем весе.

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