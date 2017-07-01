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Дадонов стал игроком «Флориды»

Источник:  NHLКомментарии

Нападающий СКА Евгений Дадонов подписал контракт с «Флорида Пантерз», сообщает официальный сайт НХЛ.

Соглашение Дадонова с клубом рассчитано на три года.

Напомним, в сезоне-2016/17 нападающий провел за СКА 53 игры в регулярном чемпионате и набрал 66 (30+36) очков. В плей-офф Дадонов сыграл 18 матчей и набрал 19 (9+10) очков.

С 2009 по 20011 хоккеист уже выступал за «Флориду», в составе которой провел 50 матчей и набрал 20 (10+10) очков.

За СКА Дадонов играл с 2014 года, за это время он выиграл с петербургским клубом два Кубка Гагарина в 2015 и 2017 и становился лучшим снайпером плей-офф КХЛ.

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