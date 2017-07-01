Гол Вандерсона помог московскому «Динамо» обыграть «Лудогорец»

Футболисты московского «Динамо» в товарищеском матче обыграли болгарский «Лудогорец».

Встреча, прошедшая в субботу в австрийском городе Бад-Херинг, завершилась волевой победой российского клуба со счетом 3:1. В составе «Динамо» по голу забили Вандерсон, Фатос Бечирай и Александр Зотов.

Напомним, что в матче первого тура РФПЛ «Динамо» 18 июля сразится с земляками из «Спартака».