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Гол Вандерсона помог московскому «Динамо» обыграть «Лудогорец»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты московского «Динамо» в товарищеском матче обыграли болгарский «Лудогорец».

Встреча, прошедшая в субботу в австрийском городе Бад-Херинг, завершилась волевой победой российского клуба со счетом 3:1. В составе «Динамо» по голу забили Вандерсон, Фатос Бечирай и Александр Зотов.

Напомним, что в матче первого тура РФПЛ «Динамо» 18 июля сразится с земляками из «Спартака».

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