Гол Вандерсона помог московскому «Динамо» обыграть «Лудогорец»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты московского
«Динамо» в товарищеском матче обыграли болгарский «Лудогорец».
Встреча,
прошедшая в субботу в австрийском городе Бад-Херинг, завершилась волевой победой
российского клуба со счетом 3:1. В составе «Динамо» по голу забили Вандерсон,
Фатос Бечирай и Александр Зотов.
Напомним, что в
матче первого тура РФПЛ «Динамо» 18 июля сразится с земляками из «Спартака».
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