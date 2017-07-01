Британец Джерайнт Томас выиграл первый этап «Тур де Франс»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Британский велогонщик Джерайнт Томас из команды Sky стал
победителем первого этапа многодневной шоссейной велогонки «Тур де Франс».
Томас
преодолел первый этап с раздельным стартом, прошедший по дорогам немецкого
Дюссельдорфа, за 16 минут 4 секунды. Второе место занял швейцарец Штефан Кюнг
из BMC с отставанием в 5 секунд, третьим стал белорус Василий Кириенко из Sky
(+0.07).
Российские
велогонщики в «Большой петле» участия не принимают.
Второй
этап, который пройдет между городами Дюссельдорф и Льеж и протянется на 203,5
км, состоится в воскресенье. Гонка завершится 23 июля в Париже.
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