Британец Джерайнт Томас выиграл первый этап «Тур де Франс»

Британский велогонщик Джерайнт Томас из команды Sky стал победителем первого этапа многодневной шоссейной велогонки «Тур де Франс».

Томас преодолел первый этап с раздельным стартом, прошедший по дорогам немецкого Дюссельдорфа, за 16 минут 4 секунды. Второе место занял швейцарец Штефан Кюнг из BMC с отставанием в 5 секунд, третьим стал белорус Василий Кириенко из Sky (+0.07).

Российские велогонщики в «Большой петле» участия не принимают.

Второй этап, который пройдет между городами Дюссельдорф и Льеж и протянется на 203,5 км, состоится в воскресенье. Гонка завершится 23 июля в Париже.