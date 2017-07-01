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Британец Джерайнт Томас выиграл первый этап «Тур де Франс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Британский велогонщик Джерайнт Томас из команды Sky стал победителем первого этапа многодневной шоссейной велогонки «Тур де Франс».

Томас преодолел первый этап с раздельным стартом, прошедший по дорогам немецкого Дюссельдорфа, за 16 минут 4 секунды. Второе место занял швейцарец Штефан Кюнг из BMC с отставанием в 5 секунд, третьим стал белорус Василий Кириенко из Sky (+0.07).

Российские велогонщики в «Большой петле» участия не принимают.

Второй этап, который пройдет между городами Дюссельдорф и Льеж и протянется на 203,5 км, состоится в воскресенье. Гонка завершится 23 июля в Париже.

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