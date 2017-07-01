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Дмитрий Шляхтин: ВФЛА 3 июля определит, кто будет сопровождающими атлетов на ЧМ

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил, что ВФЛА в понедельник, 3 июля, проведет совещание, на котором определит, кто будет сопровождающими российских атлетов, которые выступят на чемпионате мира в Лондоне.

«Сегодня IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций), наконец, отправила нам информацию об условиях участия в чемпионате мира. Определились с решением по количеству сопровождающих спортсменов. В понедельник проведем совещание, определим, кто поедет с каждым спортсменом. От федерации (ВФЛА) всю работу будет координировать Елена Орлова, она же будет держать контакт с IAAF. Сопровождающие тренеры получат допуск», - приводит «Р-Спорт» слова Шляхтина.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Российские спортсмены смогут выступить там только в нейтральном статусе, на данный момент к участию могут быть допущены 15 человек.

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