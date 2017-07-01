Дмитрий Шляхтин: ВФЛА 3 июля определит, кто будет сопровождающими атлетов на ЧМ
Президент Всероссийской
федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил, что ВФЛА в понедельник, 3
июля, проведет совещание, на котором определит, кто будет сопровождающими
российских атлетов, которые выступят на чемпионате мира в Лондоне.
«Сегодня IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций),
наконец, отправила нам информацию об условиях участия в чемпионате мира.
Определились с решением по количеству сопровождающих спортсменов. В понедельник
проведем совещание, определим, кто поедет с каждым спортсменом. От федерации
(ВФЛА) всю работу будет координировать Елена Орлова, она же будет держать
контакт с IAAF. Сопровождающие тренеры получат допуск», - приводит «Р-Спорт»
слова Шляхтина.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
Российские спортсмены смогут выступить там только в нейтральном статусе, на
данный момент к участию могут быть допущены 15 человек.