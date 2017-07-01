Полузащитник «Амкара» Йовичич может оказаться в «Црвене Звезде»

Полузащитник пермского «Амкара» Бранко Йовичич может оказаться в сербской «Црвене Звезде», сообщает Мozzartsport.



Сербский клуб сначала планирует арендовать Йовичича за 200 тысяч долларов, а через год – приобрести, доплатив еще 300 тысяч долларов.



«Црвена Звезда» планирует завершить подписание новичка в ближайшее время, чтобы дозаявить его на матчи Лиги Европы.



В минувшем сезоне РФПЛ Йовичич провел 21 матч и забил один мяч.



Портал transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость Бранко Йовичича в 600 тысяч евро.

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