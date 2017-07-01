Полузащитник «Амкара» Йовичич может оказаться в «Црвене Звезде»
Источник: MozzartsportКомментарии
Полузащитник
пермского «Амкара» Бранко Йовичич может оказаться в сербской «Црвене Звезде»,
сообщает Мozzartsport.
Сербский
клуб сначала планирует арендовать Йовичича за 200 тысяч долларов, а через год –
приобрести, доплатив еще 300 тысяч долларов.
«Црвена Звезда»
планирует завершить подписание новичка в ближайшее время, чтобы дозаявить его
на матчи Лиги Европы.
В минувшем
сезоне РФПЛ Йовичич провел 21 матч и забил один мяч.
Портал transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость Бранко Йовичича в 600 тысяч евро.
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