Молодежная сборная России проиграла кубинцам в полуфинале ЧМ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболисты
молодежной сборной России проиграли команде Кубы в полуфинале чемпионата мира (для
игроков не старше 21 года), который проходит в Чехии.
Встреча,
прошедшая в субботу в Брно, завершилась в четырех партиях со счетом 3:1 (25:15,
25:18, 16:25, 25:23) в пользу кубинцев. Матч продолжался более полутора часов.
Это
поражение стало первым для российской сборной на турнире, ранее одержавшей в
Чехии шесть побед подряд.
В финале соревнований сборная Кубы сыграет с победителем матча между командами Польши и Бразилии, а проигравший в этом противостоянии встретится со сборной России в матче за третье место.
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