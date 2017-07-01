Молодежная сборная России проиграла кубинцам в полуфинале ЧМ

Волейболисты молодежной сборной России проиграли команде Кубы в полуфинале чемпионата мира (для игроков не старше 21 года), который проходит в Чехии.



Встреча, прошедшая в субботу в Брно, завершилась в четырех партиях со счетом 3:1 (25:15, 25:18, 16:25, 25:23) в пользу кубинцев. Матч продолжался более полутора часов.



Это поражение стало первым для российской сборной на турнире, ранее одержавшей в Чехии шесть побед подряд.



В финале соревнований сборная Кубы сыграет с победителем матча между командами Польши и Бразилии, а проигравший в этом противостоянии встретится со сборной России в матче за третье место.