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Молодежная сборная России проиграла кубинцам в полуфинале ЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты молодежной сборной России проиграли команде Кубы в полуфинале чемпионата мира (для игроков не старше 21 года), который проходит в Чехии.

Встреча, прошедшая в субботу в Брно, завершилась в четырех партиях со счетом 3:1 (25:15, 25:18, 16:25, 25:23) в пользу кубинцев. Матч продолжался более полутора часов.

Это поражение стало первым для российской сборной на турнире, ранее одержавшей в Чехии шесть побед подряд.

В финале соревнований сборная Кубы сыграет с победителем матча между командами Польши и Бразилии, а проигравший в этом противостоянии встретится со сборной России в матче за третье место.

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