«Уфа» обыграла румынскую «Университатю»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Уфы»
обыграли румынскую «Университатю» в товарищеском матче на учебно-тренировочном
сборе в Австрии.
Встреча,
прошедшая в субботу в Майрхофене, завершилась со счетом 2:1 в пользу российского
клуба, в составе которого голы забили Николай Сафрониди и Александр Сухов.
Напомним, что «Уфа» в матче первого тура РФПЛ 15 июля на выезде сыграет против «Тосно».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически