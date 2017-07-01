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«Уфа» обыграла румынскую «Университатю»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Уфы» обыграли румынскую «Университатю» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Встреча, прошедшая в субботу в Майрхофене, завершилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба, в составе которого голы забили Николай Сафрониди и Александр Сухов.

Напомним, что «Уфа» в матче первого тура РФПЛ 15 июля на выезде сыграет против «Тосно».

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