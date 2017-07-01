«Уфа» обыграла румынскую «Университатю»

Футболисты «Уфы» обыграли румынскую «Университатю» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.



Встреча, прошедшая в субботу в Майрхофене, завершилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба, в составе которого голы забили Николай Сафрониди и Александр Сухов.



Напомним, что «Уфа» в матче первого тура РФПЛ 15 июля на выезде сыграет против «Тосно».