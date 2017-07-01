Гол Мелкадзе принес «Тосно» победу над «Вардаром»

Футболисты «Тосно» из Ленинградской области переиграли македонский «Вардар» в товарищеском матче на сборе в Словении.



Встреча, прошедшая в субботу в словенском городе Раденци, завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу дебютанта РФПЛ. Единственный мяч в матче забил арендованный «Тосно» у московского «Спартака» нападающий Георгий Мелкадзе. Он забил гол на 16-й минуте.



В следующем контрольном матче «Тосно» 4 июля встретится с загребским «Динамо».