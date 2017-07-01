Гол Мелкадзе принес «Тосно» победу над «Вардаром»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Тосно»
из Ленинградской области переиграли македонский «Вардар» в товарищеском матче
на сборе в Словении.
Встреча,
прошедшая в субботу в словенском городе Раденци, завершилась с минимальным
счетом 1:0 в пользу дебютанта РФПЛ. Единственный мяч в матче забил арендованный
«Тосно» у московского «Спартака» нападающий Георгий Мелкадзе. Он
забил гол на 16-й минуте.
В следующем контрольном матче «Тосно» 4 июля встретится с загребским «Динамо».
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