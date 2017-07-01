Трояновский нокаутом победил Ди Рокко

Россиянин Эдуард Трояновский в первом бою после потери титулов чемпиона мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе одержал уверенную победу над итальянцем Микеле Ди Рокко.

Бой, прошедший в субботу в андеркарде поединка между российским супертяжеловесом Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко, завершился победой Трояновского нокаутом в четвертом раунде. Для россиянина эта победа стала 26 при одной неудаче, а Ди Рокко потерпел третье поражение при 41 победе.

Напомним, что в декабре прошлого года Трояновский проиграл Джулиусу Индонго из Намибии и потерял пояса IBF и IBO.