Трояновский нокаутом победил Ди Рокко
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянин Эдуард Трояновский в первом бою после
потери титулов чемпиона мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе
одержал уверенную победу
над итальянцем Микеле Ди Рокко.
Бой, прошедший в субботу в андеркарде поединка между
российским супертяжеловесом Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко,
завершился победой Трояновского нокаутом в четвертом раунде. Для россиянина эта
победа стала 26 при одной неудаче, а Ди Рокко потерпел третье поражение при 41 победе.
Напомним, что в декабре
прошлого года Трояновский проиграл Джулиусу Индонго из Намибии и потерял пояса IBF и IBO.
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