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Трояновский нокаутом победил Ди Рокко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Эдуард Трояновский в первом бою после потери титулов чемпиона мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе одержал уверенную победу над итальянцем Микеле Ди Рокко.

Бой, прошедший в субботу в андеркарде поединка между российским супертяжеловесом Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко, завершился победой Трояновского нокаутом в четвертом раунде. Для россиянина эта победа стала 26 при одной неудаче, а Ди Рокко потерпел третье поражение при 41 победе.

Напомним, что в декабре прошлого года Трояновский проиграл Джулиусу Индонго из Намибии и потерял пояса IBF и IBO.

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