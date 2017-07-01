Ефимова победила на 100-метровке брассом во Франции
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Трехкратный призер Олимпийских игр российская
пловчиха Юлия Ефимова победила на открытом чемпионате Франции на дистанции 100
метров брассом.
Ефимова победила с результатом 1 минута 5,29 секунды.
Второй стала австралийка Джессика Хансен (1.07,09), третьей – испанка Хессика
Валь (1.07,48).
У мужчин на дистанции 50 м брассом россиянин Андрей
Николаев занял 2-е место с результатом 27,44 секунды. Победил бразилец Жоао
Луис Гомес-младший (27,40), третьим стал серб Чаба Силадьи (27,71).
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