Эдуард Трояновский: Секрет успеха - два удара и 20 лет работы

Российский боксер Эдуард Трояновский после победы над итальянцем Микеле Ди Рокко в Москве сообщил, что секрет успеха прост - два отработанных удара и двадцать лет тренировок.

«На самом деле, нет ничего сложного - есть прямой удар снизу и боковой. И двадцать лет тренировок. Это моя работа - я вышел и сделал ее. Я не опускаю рук после поражения в предыдущем бою и готов идти дальше», - приводит «Р-Спорт» слова Трояновского.

Трояновский в субботу нокаутировал соперника в четвертом раунде.