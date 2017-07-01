Эдуард Трояновский: Секрет успеха - два удара и 20 лет работы
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Российский боксер Эдуард Трояновский после победы над
итальянцем Микеле Ди Рокко в Москве сообщил, что секрет успеха прост - два
отработанных удара и двадцать лет тренировок.
«На самом деле, нет ничего сложного - есть прямой
удар снизу и боковой. И двадцать лет тренировок. Это моя работа - я вышел и
сделал ее. Я не опускаю рук после поражения в предыдущем бою и готов идти
дальше», - приводит «Р-Спорт» слова Трояновского.
Трояновский в субботу нокаутировал соперника в
четвертом раунде.
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