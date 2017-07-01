Шубенков стал 4-м в забеге на 110 м с барьерами в Париже
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами
россиянин Сергей Шубенков занял 4-е место в этом виде программы на этапе
Бриллиантовой лиги в Париже.
В субботу Шубенков, выступающий под нейтральным флагом
из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), пробежал
дистанцию за 13,18 секунды. Победил ямаец Роналд Леви (13,05), вторым стал
британец Эндрю Поцци (13,14), третьим - француз Гарфилд Дарьян (13.15).
Ранее в июне Шубенков стал третьим на этапе
Бриллиантовой лиги в Риме и вторым на этапе в Стокгольме.
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