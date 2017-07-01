Шубенков стал 4-м в забеге на 110 м с барьерами в Париже

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков занял 4-е место в этом виде программы на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

В субботу Шубенков, выступающий под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), пробежал дистанцию за 13,18 секунды. Победил ямаец Роналд Леви (13,05), вторым стал британец Эндрю Поцци (13,14), третьим - француз Гарфилд Дарьян (13.15).

Ранее в июне Шубенков стал третьим на этапе Бриллиантовой лиги в Риме и вторым на этапе в Стокгольме.