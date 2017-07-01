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Агент Мака: ПАОК проявляет большой интерес, но есть и другие варианты

Источник:  ProfutbalКомментарии

Агент полузащитника «Зенита» Роберта Мака Юрай Венглос рассказал о возможной аренде футболиста в ПАОК.

- В настоящее время ПАОК является одним из вариантов. Но есть и другие варианты, и я не хочу обсуждать их более подробно, потому что жду встречи с представителями российского клуба. После нее я буду знать больше.

Конечно, Роберт хотел бы играть регулярно, но ситуация осложнилась, так как «Зенит» купил нескольких хороших легионеров, а в РФПЛ действует лимит. Мы ищем решение. ПАОК проявляет большой интерес, в этом клубе Мака хорошо знают. Тем не менее, все будет зависеть главным образом от «Зенита». В ближайшие дни все должно решиться, - приводит слова Венглоса Profutbal.

Напомним, Мак перешел в «Зенит» из ПАОКа летом 2016 года и подписал контракт с клубом на четыре года. За это время он провел за сине-бело-голубых 27 матчей и забил шесть голов.

Первый матч в чемпионате России-2017/18 петербургский клуб проведет 16 июля в гостях против «СКА-Хабаровска». 

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