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Поветкин победил украинца Руденко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер Александр Поветкин одержал победу над украинцем Андреем Руденко в титульном поединке, который прошел в субботу в Москве.

На кону боя стояли титулы WBO International и WBA International. Бой состоял из 12 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей - 120:109, 120:108, 120:108.

Таким образом, теперь в активе 37-летнего Поветкина 32 победы (23 из них – нокаутом) и одно поражение. На счету 33-летнего Руденко по-прежнему 31 успешный поединок (19 выиграны досрочно) и две неудачи.

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