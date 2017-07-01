Поветкин победил украинца Руденко
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский
боксер Александр Поветкин одержал победу над украинцем Андреем Руденко в
титульном поединке, который прошел в субботу в Москве.
На кону боя стояли титулы WBO International и WBA International. Бой состоял из 12 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей - 120:109, 120:108, 120:108.
Таким образом, теперь в активе 37-летнего Поветкина 32 победы (23 из них – нокаутом) и одно поражение. На счету 33-летнего Руденко по-прежнему 31 успешный поединок (19 выиграны досрочно) и две неудачи.
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