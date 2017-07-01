«Ванкувер» подписал Бурмистрова
«Ванкувер» на
своем официальном сайте объявил о подписании контракта с российским нападающим
Александром Бурмистровым.
Российский
нападающий заключил с «Кэнакс» контракт на один
сезон, по которому он заработает 900 тысяч долларов.
В предыдущем сезоне Бурмистров выступал за «Аризону» и «Виннипег», за
которые суммарно провел 49 матчей и набрал 16 (5+11) очков.
Вместе с
Бурмистровым «Ванкувер» объявил о подписании с
канадцами Сэмом Ганье и Майклом дель Зотто.
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