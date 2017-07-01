«Ванкувер» подписал Бурмистрова

«Ванкувер» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с российским нападающим Александром Бурмистровым.

Российский нападающий заключил с «Кэнакс» контракт на один сезон, по которому он заработает 900 тысяч долларов.

В предыдущем сезоне Бурмистров выступал за «Аризону» и «Виннипег», за которые суммарно провел 49 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

Вместе с Бурмистровым «Ванкувер» объявил о подписании с канадцами Сэмом Ганье и Майклом дель Зотто.