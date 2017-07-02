Александр Поветкин: Этот бой был очень важен для меня

Российский боксер Александр Поветкин поделился впечатлениями от победы над украинцем Андреем Руденко.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку, она очень важна для меня. Андрей крепкий парень, у него большое сердце, и я знал, что просто так он не сдастся. Что-то не получалось, где-то застаивался. Будем исправлять ошибки и идти дальше. Будем становиться сильнее, этот бой был очень важен для меня», - приводит слова Поветкина «Р-Спорт».

Напомним, россиянин одержал победу по очкам (120-109, 120-108, 120-108) и завоевал чемпионские пояса WBO International и WBA Inter-Сontinental.