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Александр Поветкин: Этот бой был очень важен для меня

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Российский боксер Александр Поветкин поделился впечатлениями от победы над украинцем Андреем Руденко.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку, она очень важна для меня. Андрей крепкий парень, у него большое сердце, и я знал, что просто так он не сдастся. Что-то не получалось, где-то застаивался. Будем исправлять ошибки и идти дальше. Будем становиться сильнее, этот бой был очень важен для меня», - приводит слова Поветкина «Р-Спорт».

Напомним, россиянин одержал победу по очкам (120-109, 120-108, 120-108) и завоевал чемпионские пояса WBO International и WBA Inter-Сontinental.

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