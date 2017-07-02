Александр Поветкин: Этот бой был очень важен для меня
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Российский боксер Александр Поветкин поделился впечатлениями
от победы над украинцем Андреем Руденко.
«Хочу поблагодарить всех за поддержку, она очень важна
для меня. Андрей крепкий парень, у него большое сердце, и я знал, что просто
так он не сдастся. Что-то не получалось, где-то застаивался. Будем исправлять
ошибки и идти дальше. Будем становиться сильнее, этот бой был очень важен для
меня», - приводит слова Поветкина «Р-Спорт».
Напомним, россиянин одержал победу по очкам (120-109,
120-108, 120-108) и завоевал чемпионские пояса WBO International и WBA
Inter-Сontinental.
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