Форвард «Интера» Капрари за 15 млн евро перешел в «Сампдорию»

Нападающий миланского «Интера» Джанлука Капрари перешел в «Сампдорию», сообщает официальный сайт «блучеркьяти».

Условия контракта 23-летнего игрока не разглашаются, также, как и его стоимость. По данным авторитетного издания transfermarkt.de, «Интер» получит от этой сделки не менее 15 миллионов евро.

Напомним, миланский клуб выкупил у «Пескары» права на игрока минувшим летом и вернул его «дельфинам» на правах аренды. В завершившемся сезоне в составе «Пескары» Джанлука принял участие в 36 матчах, забил девять мячей, отдал пять голевых передач и заработал восемь желтых карточек.

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