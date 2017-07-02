Андрей Рябинский: Меньше всего хотелось сделать из боя Поветкин - Руденко что-то политическое
Источник: ТАССКомментарии
Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский
поделился впечатлениями от победы российского боксера Александра Поветкина над
украинцем Андреем Руденко.
«Я боялся, что может быть что-то неприятное, нам меньше
всего хотелось сделать из боя что-то политическое. Но ничего не произошло, все
было дружелюбно», - приводит слова Рябинского ТАСС.
Напомним, россиянин одержал победу по очкам (120-109,
120-108, 120-108) и завоевал чемпионские пояса WBO International и WBA
Inter-Сontinental.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически