Андрей Рябинский: Меньше всего хотелось сделать из боя Поветкин - Руденко что-то политическое

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский поделился впечатлениями от победы российского боксера Александра Поветкина над украинцем Андреем Руденко.

«Я боялся, что может быть что-то неприятное, нам меньше всего хотелось сделать из боя что-то политическое. Но ничего не произошло, все было дружелюбно», - приводит слова Рябинского ТАСС.

Напомним, россиянин одержал победу по очкам (120-109, 120-108, 120-108) и завоевал чемпионские пояса WBO International и WBA Inter-Сontinental.