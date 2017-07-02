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Андрей Рябинский: Меньше всего хотелось сделать из боя Поветкин - Руденко что-то политическое

Источник:  ТАССКомментарии

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский поделился впечатлениями от победы российского боксера Александра Поветкина над украинцем Андреем Руденко.

«Я боялся, что может быть что-то неприятное, нам меньше всего хотелось сделать из боя что-то политическое. Но ничего не произошло, все было дружелюбно», - приводит слова Рябинского ТАСС.

Напомним, россиянин одержал победу по очкам (120-109, 120-108, 120-108) и завоевал чемпионские пояса WBO International и WBA Inter-Сontinental.

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