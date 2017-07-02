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G2 Esports и mousesports пробились на PGL Major Kraków 2017

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Коллективы G2 Esports и mousesports квалифицировались на PGL Major Kraków 2017.

В третьем раунде закрытой квалификации G2 Esports перестреляла FlipSid3 Tactics (16:13 Nuke), а mousesports обыграла PENTA Sports (16:14 Cobblestone).

2 июля состоятся матчи четвертого и пятого раунда. По их итогам определяться шесть участников основного этапа PGL Major Kraków 2017.

LAN-квалификация проходит с 29 июня по 2 июля в Бухаресте в студии PGL. Основная стадия турнира пройдет с 16 по 23 июля. Призовой фонд чемпионата составит 1 миллион долларов.

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