G2 Esports и mousesports пробились на PGL Major Kraków 2017

На фестивале WARFEST пройдет LAN-финал летнего турнира по Warface, в котором впервые в истории онлайн-шутера разыграют более 9 000 000 рублей.

На фестивале WARFEST разыграют более 9 000 000 рублей

На фестивале WARFEST разыграют более 9 000 000 рублей На фестивале WARFEST пройдет LAN-финал летнего турнира по Warface, в котором впервые в истории онлайн-шутера разыграют более 9 000 000 рублей.

Бывший игрок состава Cyber Anji Александр «NoFear» Чурочкин рассказал о долгах «Анжи» перед игроками.

Александр «NoFear» Чурочкин: «Анжи» обещали выплатить долги до 10 июня, но с 5 июня идёт полный игнор

Александр «NoFear» Чурочкин: «Анжи» обещали выплатить долги до 10 июня, но с 5 июня идёт полный игнор Бывший игрок состава Cyber Anji Александр «NoFear» Чурочкин рассказал о долгах «Анжи» перед игроками.

Организация Natus Vincere объявила о закрытии состава по World of Tanks.

Natus Vincere закрыла состав по World of Tanks Организация Natus Vincere объявила о закрытии состава по World of Tanks.

Виталий «v1lat» Волочай: Свой уровень в сравнении с конкурентами мы можем оценивать только на квалификациях

Виталий «v1lat» Волочай: Свой уровень в сравнении с конкурентами мы можем оценивать только на квалификациях Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай прокомментировал итоги региональных квалификаций к The International 2017.

Бывший руководитель Cyber Anji Мурад Алиев: На нас просто наплевали и оставили в таком положении

Бывший руководитель Cyber Anji Мурад Алиев: На нас просто наплевали и оставили в таком положении Бывший руководитель Cyber Anji Мурад Алиев прокомментировал закрытие киберспортивного подразделения футбольного клуба «Анжи».