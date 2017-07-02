Григорий Дрозд: Надеюсь, что с этим поединком Александр забудет все свои неприятности

Российский боксер Григорий Дрозд прокомментировал победу Александра Поветкина над украинцем Андреем Руденко.

«Александр не перегорел, просто у Руденко был очень хороший угол, который говорил правильные вещи, что помогало подстроиться. Руденко молодец, в начале перетерпел, смог перевести бой в более-менее спокойное русло.

Да, это не лучший бой Александра, но я очень надеюсь, что с этим поединком Александр забудет все свои неприятности, нагнетания, давление со стороны антидопинговых комиссий. Я хочу, чтобы с этим поединком все закончилось, победив сейчас, Александр получил бы возможность в ближайшее будущее боксировать за титул чемпиона мира», - приводит слова Дрозда «Р-Спорт».

Напомним, Поветкин одержал победу по очкам (120-109, 120-108, 120-108) и завоевал чемпионские пояса WBO International и WBA Inter-Сontinental.