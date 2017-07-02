Виктор Гончаренко: Находим тот баланс, который нужен в преддверии старта в чемпионате
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал
победу над «Партизаном» (3:0) в товарищеском матче.
– Мы продолжаем тренироваться в двухразовом режиме. Еще есть определенные моменты, когда тяжело физически. Но мы улучшили структуру игры по сравнению с первым матчем. Добавился Марио, что не может не радовать. Каждый игрок, несущий атакующий потенциал, разнообразит нашу игру. Мы начали многие вещи делать правильно в защите, в результате находим тот баланс, который нужен в преддверии старта в чемпионате.
– Хочется отдельно задать вопрос по Марио. В первом тайме он
выглядел очень здорово. Как оцените его готовность?
– Он еще мало тренировался, много пропустил. Но, зная его любовь к тренировкам и футболу, не сомневаемся, что он с каждым днем будет улучшать свою форму. Важно, чтобы он привык к этой маске, в которой ему еще достаточно долгое время придется играть. Тем не менее, по-другому все смотрится, когда у нас более атакующий вариант состава.
– Кто может сыграть в следующей игре? Могут это быть Васин,
Головин и Дзагоев?
– Мы оценим их состояние. Если будут готовы, конечно, они сыграют. Осталось всего два матча. Дзагоев сыграет наверняка.
Матч
Голы
Кучаев 17 (1:0). Витиньо 31 (2:0). Чалов 86 (3:0).
Состав
ЦСКА: Помазун, Березуцкий А. (Набабкин, 67), Фернандес (Миланов, 46), Щенников (Тошич, 77), Березуцкий В., Чернов, Вернблум, Натхо (Гордюшенко, 73), Кучаев, Витиньо (Жамалетдинов, 75), Чалов
Место и дата
01 июля 18:10, Тренировочное поле, Текстовая трансляция