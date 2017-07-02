«Локомотив» завершил сбор в Австрии и вернулся в Москву
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Футбольный клуб «Локомотив» завершил сборы в австрийском Бад
Кляйнкирххайме и вернулся в Москву, сообщает официальный сайт
железнодорожников.
Проводы получились весьма трогательными: персонал гостиницы
и жители городка пели под гармошку, танцевали. Тренерский штаб «Локомотива»
поблагодарил за прекрасный прием и организацию, провожающим были вручены
сувениры с клубной символикой.
Команде предоставлено несколько выходных. 4 июля в Баковке
начнется подготовка к матчу за Суперкубок.
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