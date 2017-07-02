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«Локомотив» завершил сбор в Австрии и вернулся в Москву

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Футбольный клуб «Локомотив» завершил сборы в австрийском Бад Кляйнкирххайме и вернулся в Москву, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Проводы получились весьма трогательными: персонал гостиницы и жители городка пели под гармошку, танцевали. Тренерский штаб «Локомотива» поблагодарил за прекрасный прием и организацию, провожающим были вручены сувениры с клубной символикой.

Команде предоставлено несколько выходных. 4 июля в Баковке начнется подготовка к матчу за Суперкубок.

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