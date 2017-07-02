Полузащитник «Амкара» Беликов продолжит карьеру в «Химках»
Источник: ФК «Амкар»Комментарии
Полузащитник «Амкара» Иван Беликов перешел в «Химки»,
сообщает официальный сайт пермской команды.
Последние два сезона 20-летний футболист провел на правах
аренды в командах зоны «Юг» Профессиональной Футбольной Лиги «Локомотив»
(Лиски) и «Афипс» (Краснодарский Край), а также в белорусском «Нафтане»
(Новополоцк).
«ФК «Амкар» желает Ивану удачного продолжения карьеры и всяческих успехов в жизни», - говорится на официальном сайте пермяков.
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