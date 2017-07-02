Полузащитник «Амкара» Беликов продолжит карьеру в «Химках»

Полузащитник «Амкара» Иван Беликов перешел в «Химки», сообщает официальный сайт пермской команды.

Последние два сезона 20-летний футболист провел на правах аренды в командах зоны «Юг» Профессиональной Футбольной Лиги «Локомотив» (Лиски) и «Афипс» (Краснодарский Край), а также в белорусском «Нафтане» (Новополоцк).

«ФК «Амкар» желает Ивану удачного продолжения карьеры и всяческих успехов в жизни», - говорится на официальном сайте пермяков.

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