Юрий Калитвинцев: Три матча за четыре дня – это сборы, через это надо пройти

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от победы над болгарским «Лудогорцем» (3:1) в товарищеском матче на сборе в Австрии.

«Пожалуй, это самый сильный соперник, с которым мы встречались в нынешнее межсезонье, поэтому впечатления от победы хорошие. Организованно сыграли в обороне. Допустили, правда, в первом тайме ошибку, но футболисты не обратили на нее внимание, продолжали выполнять наши требования.

Молодцы, что забили три гола. При этом надо использовать и другие возможности, которых было в избытке. Халатности не было, но прощать соперника в голевых моментах нельзя. В целом же больше положительного, чем отрицательного.

В раздевалке ребят поздравили и забыли об этой победе. Завтра у нас две тренировки. Понимаю, что сложновато – три матча за четыре дня. Да, была ротация, но каждая встреча – это помимо физической нагрузки еще и выброс адреналина, и ответственность за результат. Но это сборы, через это надо пройти», - приводит слова Калитвинцева официальный сайт «Динамо».