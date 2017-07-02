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Тампа-Бэй» подписала контракт на год с Куницом

Источник:  ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»Комментарии

«Тампа-Бэй» объявила о подписании контракта с нападающим Крисом Куницом. Об этом сообщает пресс-служба «Лайтнинг».

Как сообщается, соглашение с форвардом рассчитано на один год с зарплатой в 2 миллиона долларов.

Напомним, что 37-летний Куниц в 71 матче прошлого сезона в составе «Питтсбурга» набрал 29 (9+20) очков, а также 11 (2+9) баллов в плей-офф.

Кунитц является единственным из действующих игроков с четырьмя Кубками Стэнли (2007 — с «Анахайм Дакс», 2009, 2016, 2017 — с «Питтсбургом»).

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