Голкипер Бернье подписал контракт на год с «Колорадо»
Источник: ХК «Колорадо Эвеланш»Комментарии
«Колорадо» заключил соглашение на год с вратарем Джонатаном Бернье. Об этом информирует официальный сайт «Эвеланш».
Как сообщается, голкипер заработает за год 2,75 миллиона долларов.
We have signed Jonathan Bernier! pic.twitter.com/iHqckrNCrD— Colorado Avalanche (@Avalanche) 1 июля 2017 г.
Добавим, что 28-летний голкипер провел сезон в составе «Анахайма», за который сыграл в 39 матчах регулярного чемпионата, одержав 21 победу.
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