Голкипер Бернье подписал контракт на год с «Колорадо»

Нападающий Мартин Ханзал в субботу подписал трехлетний контракт с «Даллас «. Об этом информирует пресс-служба «Старз».

Ханзал подписал трехлетний контракт с «Далласом» Нападающий Мартин Ханзал в субботу подписал трехлетний контракт с «Даллас «. Об этом информирует пресс-служба «Старз».

«Нью-Йорк» подписал новый контракт с защитником Кевином Шаттенкирком. Об этом информирует официальный сайт «Рейнджерс».

Шаттенкирк подписал четырехлетний контракт с «Рейнджерс» «Нью-Йорк» подписал новый контракт с защитником Кевином Шаттенкирком. Об этом информирует официальный сайт «Рейнджерс».

«Питтсбург» объявил о подписании нового контракта с защитником Джастином Шульцем. Об этом сообщает пресс-служба «Пингвинз».

Шульц продлил контракт с «Питтсбургом» «Питтсбург» объявил о подписании нового контракта с защитником Джастином Шульцем. Об этом сообщает пресс-служба «Пингвинз».

Нападающий Джо Торнтон подпишет новый однолетний контракт с «Сан-Хосе». Об этом в субботу сообщил NBC Sports California.

Торнтон подпишет однолетний контракт с «Шаркс» Нападающий Джо Торнтон подпишет новый однолетний контракт с «Сан-Хосе». Об этом в субботу сообщил NBC Sports California.

«Тампа-Бэй» объявила о подписании контракта с нападающим Крисом Куницом. Об этом сообщает пресс-служба «Лайтнинг».

Тампа-Бэй» подписала контракт на год с Куницом

Тампа-Бэй» подписала контракт на год с Куницом «Тампа-Бэй» объявила о подписании контракта с нападающим Крисом Куницом. Об этом сообщает пресс-служба «Лайтнинг».

«Ванкувер» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с российским нападающим Александром Бурмистровым.

«Ванкувер» подписал Бурмистрова «Ванкувер» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с российским нападающим Александром Бурмистровым.