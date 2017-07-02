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Голкипер Бернье подписал контракт на год с «Колорадо»

Источник:  ХК «Колорадо Эвеланш»Комментарии

«Колорадо» заключил соглашение на год с вратарем Джонатаном Бернье. Об этом информирует официальный сайт «Эвеланш».

Как сообщается, голкипер заработает за год 2,75 миллиона долларов.

Добавим, что 28-летний голкипер провел сезон в составе «Анахайма», за который сыграл в 39 матчах регулярного чемпионата, одержав 21 победу.

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