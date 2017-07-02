«Ахмат» подписал контракт с бразильцем Филипе Сампайо
Источник: ФК «Ахмат»Комментарии
Фото: ФК «Ахмат»
Экс-защитник португальской «Боавишты» бразилец Филипе Сампайо подписал
контракт с футбольным клубом «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненской
команды.
Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на четыре года,
выступать в новом клубе он будет под 94-м номером.
Сампайо является воспитанником бразильского
«Сантоса». В 2014 году он перешел в португальскую
«Боавишту», за которую в минувшем сезоне сыграл 27 матчей, забил один мяч и заработал шесть желтых карточек.
«Рост игрока 191 см, вес 84 кг. Желаем нашему новичку успехов и удачи», - говорится на официальном сайте «Ахмата».
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