«Ахмат» подписал контракт с бразильцем Филипе Сампайо

Экс-защитник португальской «Боавишты» бразилец Филипе Сампайо подписал контракт с футбольным клубом «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненской команды.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на четыре года, выступать в новом клубе он будет под 94-м номером.

Сампайо является воспитанником бразильского «Сантоса». В 2014 году он перешел в португальскую «Боавишту», за которую в минувшем сезоне сыграл 27 матчей, забил один мяч и заработал шесть желтых карточек.

«Рост игрока 191 см, вес 84 кг. Желаем нашему новичку успехов и удачи», - говорится на официальном сайте «Ахмата».

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