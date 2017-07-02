Шаттенкирк подписал четырехлетний контракт с «Рейнджерс»

«Нью-Йорк» подписал новый контракт с защитником Кевином Шаттенкирком. Об этом информирует официальный сайт «Рейнджерс».

Как сообщается, соглашение с защитником рассчитано на четыре года со среднегодовой зарплатой в 6,65 миллиона долларов.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with FA d-man Kevin Shattenkirk.

RangersTown lets welcome home a true New Yorker at heart @shattdeuces! pic.twitter.com/xQ4DGSupNx — New York Rangers (@NYRangers) 1 июля 2017 г.

Добавим, что в минувшем сезоне 28-летний Шаттенкирк установил личный рекорд, набрав 56 (13+43) очков в 80 матчах в составе «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз».