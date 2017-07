Шаттенкирк подписал четырехлетний контракт с «Рейнджерс»

«Нью-Йорк» подписал новый контракт с защитником Кевином Шаттенкирком. Об этом информирует официальный сайт «Рейнджерс».

Как сообщается, соглашение с защитником рассчитано на четыре года со среднегодовой зарплатой в 6,65 миллиона долларов.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with FA d-man Kevin Shattenkirk.

RangersTown lets welcome home a true New Yorker at heart @shattdeuces! pic.twitter.com/xQ4DGSupNx