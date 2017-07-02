Сергей Моня продлил контракт с «Химками»

Капитан баскетбольных «Химок» Сергей Моня подписал новый контракт с подмосковным клубом.

«Следующий сезон с опцией продления еще на один год (1+1) капитан проведет в нашей команде», - говорится на официальном сайте «Химок».

Напомним, в минувшем сезоне в Единой лиге ВТБ Моня сыграл в 32 матчах, набирая в них в среднем по 7 очков, совершая по 3,4 подбора и раздавая по 1 передаче. В Еврокубке в активе форварда 15 игр, в которых он набирал по 8 очков, собирал по 3,5 подбора и раздавал по 1,1 передачи.