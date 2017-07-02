Эдуардо Варгас: Совершенно не удивлен тем, что Германия вышла в финал

Форвард сборной Чили Эдуардо Варгас поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Германии, который пройдет в рамках финала Кубка конфедераций.

«Я совершенно не удивлен тем, что Германия вышла в финал. С первого же тура мы понимали, что это один из фаворитов, поскольку в команде собраны классные футболисты. Другим фаворитом была Португалия, но ее мы уже прошли в полуфинале.

Хочу ли я забить в финале? Конечно! Каждый нападающий мечтает забить гол, который принесет титул! Забить победный гол в матче за сборную – это уже само по себе незабываемо, а сделать это в финале – вообще что-то невероятное. Если это произойдет, наверное, в моей голове пронесется тысяча мыслей. Не знаю, как я буду праздновать, кого буду обнимать, буду плакать или смеяться. До этого надо дожить… Надеюсь, такое возможно», - приводит слова Варгаса официальный сайт FIFA.

Напомним, матч Чили – Германия состоится сегодня, 2 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Советский спот» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.