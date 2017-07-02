Эдуардо Варгас: Совершенно не удивлен тем, что Германия вышла в финал
Форвард сборной Чили Эдуардо Варгас поделился ожиданиями от
предстоящего матча с командой Германии, который пройдет в рамках финала Кубка
конфедераций.
«Я совершенно не удивлен тем, что Германия вышла в финал. С
первого же тура мы понимали, что это один из фаворитов, поскольку в команде
собраны классные футболисты. Другим фаворитом была Португалия, но ее мы уже
прошли в полуфинале.
Хочу ли я забить в финале? Конечно! Каждый нападающий
мечтает забить гол, который принесет титул! Забить победный гол в матче за
сборную – это уже само по себе незабываемо, а сделать это в финале – вообще
что-то невероятное. Если это произойдет, наверное, в моей голове пронесется
тысяча мыслей. Не знаю, как я буду праздновать, кого буду обнимать, буду
плакать или смеяться. До этого надо дожить… Надеюсь, такое возможно», -
приводит слова Варгаса официальный сайт FIFA.
Напомним, матч Чили – Германия состоится сегодня, 2 июля и
начнется в 21:00 по московскому времени.
«Советский спот» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция