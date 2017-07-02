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Александр Бубнов: Не совсем понятно, зачем нужен матч за третье место КК-2017

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Мексики и Португалии.

«Будет ли футбол в матче за третье место? Да, хотя, конечно, не совсем понятно, зачем нужен этот матч. Думаю, что португальцы выпустят игроков, которые получали меньше игровой практики за турнир. Мексиканцы же выйдут мотивированными — третье место на Кубке конфедераций для них будет успехом», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, матч Португалия - Мексика состоится сегодня, 2 июля и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния. 

Матч

Португалия - Мексика

Место и дата

02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция

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