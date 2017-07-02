Леандро Паредес: Сделаю все, чтобы «Зенит» побеждал

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал свой переход из «Ромы» в клуб из Санкт-Петербурга.

– Первые эмоции заключаются в том, что я сразу же встретил главного тренера Роберто Манчини и мне он очень понравился, – сказал Паредес в своем первом интервью клубному телевидению. – Я очень рад тому, что его выбор пал на меня и теперь я играю за «Зенит».

– Что стало ключевым фактором перехода?

– Пожалуй, личность главного тренера сыграла важнейшую роль. Я с ним поговорил еще до того, как сюда приехать и наш разговор с ним стал решающим в моем переходе.

– Как отнеслись родные и близки к возможности переехать в Россию?

– Для меня важны члены моей семьи, она для меня значит все. Я буду постоянно поддерживать с ними связь и держать их в курсе того, что со мной происходит.

– Наводили справки о Петербурге, «Зените»? Созванивались с Лучано Спаллетти или Эсекьелем Гараем?

– Мне к сожалению не удалось ни с кем поговорить, однако я искал информацию о клубе в интернете и узнал довольно много о «Зените».

– У вас есть возможно обратится к болельщикам.

– Приветствую вас всех, дорогие болельщики. Я сделаю все, чтобы помочь этой команде побеждать, чтобы вы были довольны.