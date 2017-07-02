Португалия – Мексика. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче за третье место Кубка конфедераций сборная Португалии
сыграет с командой Мексики.
Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется
в 15:00 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
В полуфинале турнира португальцы уступили чилийцам (0:0, 0:3
– по пенальти), а мексиканцы проиграли Германии (1:4).
Напомним, в последний раз эти команды встречались в матче группового этапа Кубка конфедераций-2017, тогда матч завершился вничью (2:2).
Матч
Место и дата
02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция
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