Португалия – Мексика. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

В матче за третье место Кубка конфедераций сборная Португалии сыграет с командой Мексики.

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется в 15:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В полуфинале турнира португальцы уступили чилийцам (0:0, 0:3 – по пенальти), а мексиканцы проиграли Германии (1:4).

Напомним, в последний раз эти команды встречались в матче группового этапа Кубка конфедераций-2017, тогда матч завершился вничью (2:2).

Матч Португалия - Мексика Место и дата 02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция



