Чили – Германия. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В финальном матче Кубка конфедераций сборная Чили сыграет с
командой Германии.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому
времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
В полуфинале турнира чилийцы обыграли португальцев (0:0, 3:0
– по пенальти), а немцы разгромили мексиканцев (4:1).
Напомним, в последний раз эти команды встречались в матче группового этапа Кубка конфедераций-2017, тогда матч завершился вничью (1:1).
Матч
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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