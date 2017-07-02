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Сергей Сироткин принял участие в фестивале скорости в Гудвуде

Источник:  F1news.ruКомментарии

В этот уик-энд в британском Гудвуде проходит традиционный ежегодный фестиваль скорости, участие в котором принял российский гонщик Сергей Сироткин.

«Я впервые в жизни на фестивале в Гудвуде, мне здесь очень нравится. Здесь отличная атмосфера, очень приятные люди, и я пилотирую отличную машину! Трасса мне тоже понравилась, я получил большое удовольствие и когда поднимался на холм, и когда съезжал с него, так что в целом это был прекрасный день!», - поделился впечатлениями Сироткин.

Команда «Рено» привезла в Гудвуд целую коллекцию гоночных машин разных поколений, начиная с уникальной Type K образца 1902 года, принимавшей участие в гонке Париж - Вена, заканчивая новейшей R.S.17.


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