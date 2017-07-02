Марко Фабиан: Мы настроены только на победу в матче с португальцами
Источник: «Известия»Комментарии
Полузащитник сборной Мексики Марко Фабиан поделился
ожиданиями от предстоящего матча за третье место Кубка конфедерации против
Португалии.
«У нас был очень сложный матч с сильнейшим соперником в
полуфинале. Мы пропустили два быстрых гола в первом тайме, и это очень подвело
нас. Затем мы имели много моментов у ворот немецкой сборной, но не реализовали
их, а это самое важное в футболе.
Что касается Португалии, то мы уже имеем опыт игры с ними.
Примерно знаем, чего от них ожидать. Мы настроены только на победу в этой
игре», - приводит слова Фабиана «Известия».
Напомним, матч Португалия – Мексика состоится сегодня, 2 июля и начнется в 15:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция
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