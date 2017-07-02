Марко Фабиан: Мы настроены только на победу в матче с португальцами

Полузащитник сборной Мексики Марко Фабиан поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место Кубка конфедерации против Португалии.

«У нас был очень сложный матч с сильнейшим соперником в полуфинале. Мы пропустили два быстрых гола в первом тайме, и это очень подвело нас. Затем мы имели много моментов у ворот немецкой сборной, но не реализовали их, а это самое важное в футболе.

Что касается Португалии, то мы уже имеем опыт игры с ними. Примерно знаем, чего от них ожидать. Мы настроены только на победу в этой игре», - приводит слова Фабиана «Известия».

Напомним, матч Португалия – Мексика состоится сегодня, 2 июля и начнется в 15:00 по московскому времени.