Поветкин победил Руденко, Паредес перешел в «Зенит», а Дадонов вернулся во «Флориду». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Российский боксер Александр Поветки победил украинца Андрея Руденко.

В «Зенит» перешел полузащитник «Ромы» Леандро Паредес.

Клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 23-летнего аргентинца 23 миллиона евро.

Московский ЦСКА в рамках товарищеского матча разгромил сербский «Партизан». В параллельной встрече московский «Спартак» обыграл команду «Вождовац».

Нападающий СКА Евгений Дадонов подписал контракт с «Флорида Пантерз».

Экс-защитник португальской «Боавишты» бразилец Филипе Сампайо стал игроком махачкалинского «Анжи».

«Локомотив» завершил сбор в Австрии и вернулся в столицу России для подготовки к матчу за Суперкубок.

Форвард «Интера» Джанлука Капрари за 15 миллионов евро перешел в «Сампдорию».

Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на открытом чемпионате Франции на дистанции 100 метров брассом.

Цитата дня: «Сделаю все, чтобы «Зенит» побеждал», - Леандро Паредес, новичок «Зенита».

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