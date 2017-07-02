Пакьяо проиграл Хорну в бою за титул чемпиона мира в полусреднем весе
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках боя за титул чемпиона мира в полусреднем весе по
версии WBO филиппинец
Мэнни Пакьяо проиграл австралийцу Джеффу Хорну.
12-раундовый бой прошел на 55-тысячной арене «Санкорп
Стэдиум» в Брисбене и завершился победой хозяина ринга единогласным решением судей – 117:111, 115:113, 115:113.
Для филиппинца это поражение стало седьмым в карьере, при 59
победах, 38 из которых нокаутом. В
активе Хорна теперь 17 побед (11 – нокаутом), одно поражение и одна ничья.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически