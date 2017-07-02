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Пакьяо проиграл Хорну в бою за титул чемпиона мира в полусреднем весе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках боя за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO филиппинец Мэнни Пакьяо проиграл австралийцу Джеффу Хорну.

12-раундовый бой прошел на 55-тысячной арене «Санкорп Стэдиум» в Брисбене и завершился победой хозяина ринга единогласным решением судей – 117:111, 115:113, 115:113.

Для филиппинца это поражение стало седьмым в карьере, при 59 победах, 38 из которых нокаутом.  В активе Хорна теперь 17 побед (11 – нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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