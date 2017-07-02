Букмекеры считают Португалию фаворитом матча с Мексикой
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу за третье место на Кубке конфедераций между сборными Португалии и Мексики.
Победа португальцев в основное время оценивается коэффициентом 2,22, тогда как виктория мексиканцев идет за 3,09.
За ничью букмекеры предлагают 3,62.
Встреча в Москве начнется сегодня в 15:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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