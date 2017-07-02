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Жиру может перейти из «Арсенала» в «Эвертон» за 20 млн фунтов

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Эвертон» включился в борьбу за нападающего «Арсенала» Оливье Жиру, сообщает The Sun.

По данным издания, клуб из Ливерпуля готов предложить за 30-летнего француза 20 миллионов фунтов стерлингов.

Главный тренер «ирисок» Рональд Куман хочет укрепить атакующую линию команды ввиду того, что этим летом клуб, вероятно, покинет его главный бомбардир Ромелу Лукаку.

Ранее СМИ сообщали, что на Жиру также претендуют «Вест Хэм» и «Марсель».  

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