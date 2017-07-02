Жиру может перейти из «Арсенала» в «Эвертон» за 20 млн фунтов

Жерар Деулофеу: Раньше у меня не было возможности проявить себя в «Барселоне»

Нападающий сборной Испании Жерар Деулофеу прокомментировал свое возвращение в «Барселону». Напомним, каталонский клуб выкупил футболиста у «Эвертона».