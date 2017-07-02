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«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником дортмундской «Боруссии» Бартрой

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику дортмундской «Боруссии» Марку Бартре, сообщает The Sun.

По данным издания, 26-летний испанец входит в «шорт-лист» игроков, способных, по мнению главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью, укрепить оборону команды.

Этим летом манкунианцы уже подписали контракт с центральным защитником «Бенфики» Виктором Линделефом.

Напомним, 11 апреля Бартра получил осколочное ранение руки в результате взрыва возле автобуса «Боруссии» перед началом матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». В результате игра была перенесена на сутки.

Впоследствии Бартра перенес хирургическую операцию на поврежденной руке. В мае он вернулся к тренировкам.

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