Пак Джи Сун: Уровень Рэшфорда вырастает под давлением
Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун поделился мнением о нападающем манкунианцев Маркусе Рашфорде.
«Маркус отлично показал себя в прошлом сезоне. У него был дебютный чемпионат и у болельщиков появились надежды, которые он оправдал. Он растет под огромным давлением, это меня впечатляет. Если он продолжит работу над собой, то добьется больших успехов», - цитирует Суна официальный сайт «МЮ».
В прошедшем сезоне Рэшфорд сыграл в 46-ти матчах, забил десять голов и отдал четыре результативных передачи.
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