Пак Джи Сун: Уровень Рэшфорда вырастает под давлением

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун поделился мнением о нападающем манкунианцев Маркусе Рашфорде.

«Маркус отлично показал себя в прошлом сезоне. У него был дебютный чемпионат и у болельщиков появились надежды, которые он оправдал. Он растет под огромным давлением, это меня впечатляет. Если он продолжит работу над собой, то добьется больших успехов», - цитирует Суна официальный сайт «МЮ».

В прошедшем сезоне Рэшфорд сыграл в 46-ти матчах, забил десять голов и отдал четыре результативных передачи.