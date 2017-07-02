Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Мексика
Футбол  Чили- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пак Джи Сун: Уровень Рэшфорда вырастает под давлением

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун поделился мнением о нападающем манкунианцев Маркусе Рашфорде.

«Маркус отлично показал себя в прошлом сезоне. У него был дебютный чемпионат и у болельщиков появились надежды, которые он оправдал. Он растет под огромным давлением, это меня впечатляет. Если он продолжит работу над собой, то добьется больших успехов», - цитирует Суна официальный сайт «МЮ».

В прошедшем сезоне Рэшфорд сыграл в 46-ти матчах, забил десять голов и отдал четыре результативных передачи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леонарду Жардим: Очень хочу сохранить Мбаппе в командеГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим выразил надежду, что клубу удастся сохранить в своем составе нападающего Килиана Мбаппе, которого хотят приобрести «Арсенал» и «Реал».«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником дортмундской «Боруссии» Бартрой«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику дортмундской «Боруссии» Марку Бартре, сообщает The Sun.Жиру может перейти из «Арсенала» в «Эвертон» за 20 млн фунтов«Эвертон» включился в борьбу за нападающего «Арсенала» Оливье Жиру, сообщает The Sun.«Челси» объявил о переходе Кабальеро из «Манчестер Сити»«Челси» подписал контракт с аргентинским голкипером Вилли Кабальеро, ранее выступавшим в составе «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт лондонской команды.«Манчестер Юнайтед» предложит 15 млн фунтов за защитника «Селтика»«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести этим летом защитника «Селтика» Кирана Тирни, сообщает The Sun.Ляказетт может перейти в «Арсенал»Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт может в ближайшее время стать игроком лондонского «Арсенала».Жерар Деулофеу: Раньше у меня не было возможности проявить себя в «Барселоне»Нападающий сборной Испании Жерар Деулофеу прокомментировал свое возвращение в «Барселону». Напомним, каталонский клуб выкупил футболиста у «Эвертона».Фил Невилл: Моуринью не интересует топ-4, он хочет выиграть АПЛБывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невил поделился ожиданиями от грядущего сезона.Защитник «Атлетико» готов рассмотреть предложение «МЮ»Как сообщает AS, защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес не доволен своим положением в испанском клубе.«Реал» потерял интерес к Куртуа и нацелился на Де ХеаКак сообщает Evening Standard, мадридский «Реал», который планирует укрепить вратарскую линию, отказался от услуг голкипера «Челси» Тибо Куртуа.Поль Погба: Самые упертые эксперты не могли забыть про мой трансферПоль Погба: Самые упертые эксперты не могли забыть про мой трансферПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал небольшое интервью телеканалу Sky Sports.Моуринью доволен игрой Джонса и не собирается отпускать его в другой клубКак сообщает ESPN FC, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью доволен игрой защитника сборной Англии Фила Джонса.Триппьер продлил контракт с «Тоттенхэмом»Защитник Киран Триппьер подписал новый контракт с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает твиттер Sky Sports.«Хаддерсфилд» подписал МуяАвстралийский полузащитник Аарон Муй подписал контракт с «Хаддерсфилдом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Поль Погба: «МЮ» - худшая команда на светеПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил критикам, которые считают его клуб худшим в мире.Аке перешел из «Челси» в «Борнмут»Полузащитник Натан Аке покинул «Челси» и стал игроком «Борнмута». Об этом сообщает официальный сайт его нового клуба.Грейсон возглавил «Сандерленд»Новым главным тренером «Сандерленда» стал Саймон Грейсон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Челси» проявляет интерес к Боатенгу, игрок согласен перебраться на «Стэмфорд Бридж»Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Daily Mirror.Нападающий сборной Англии Дефо перешел в «Борнмут»Нападающий сборной Англии Джермейн Дефо перешел в «Борнмут». Об этом информирует пресс-служба клуба.Ван Перси может вернуться в чемпионат АнглииБывший форвард лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси попал в сферу интересов «Кристал Пэлас». Об этом сообщает Daily Mirror.
Футбол
Леандро Паредес: Сделаю все, чтобы «Зенит» побеждал
Футбол
Александр Бубнов: Не совсем понятно, зачем нужен матч за третье место КК-2017
Футбол
«Ахмат» подписал контракт с бразильцем Филипе Сампайо
Футбол
Юрий Калитвинцев: Три матча за четыре дня – это сборы, через это надо пройти
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфордвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости