Леброн Джеймс: Карри должен получить 400 миллионов за 5 лет

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал подписание нового контракта разыгрывающего «Голден Стэйт Уоррирз» Стивена Карри.

«Почему должен существовать потолок зарплат? Ладно, я и так все понимаю. Стивен должен был получить не 201 миллион, а вдвое больше, исходя из своих заслуг», - написал Джеймс в своем твиттере.

Напомним, что ранее Карри подписал пятилетний контракт с «Уоррирз» и рекордной общей заработной платой 201 миллион долларов.