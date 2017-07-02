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Леонарду Жардим: Очень хочу сохранить Мбаппе в команде

Источник:  FourFourTwoКомментарии

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим выразил надежду, что клубу удастся сохранить в своем составе нападающего Килиана Мбаппе, которого хотят приобрести «Арсенал» и «Реал».

«Я пока не общался с ним лично, но он в курсе, что мы хотим сохранить его в своем составе. Думаю, что он примет правильно решение.  

Разумеется, мне хочется работать с сильнейшими игроками, но в «Монако» это не всегда возможно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мы заняты развитием молодежи сейчас, после трансферного окна посмотрим и поймем, кто у нас остался», - приводит слова Жардима FourFourTwo.

В прошедшем сезоне 18-летний Мбаппе провел 44 матча за «Монако» и забил 26 мячей при 14 голевых передачах.

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