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Сергей Семак: По качеству игры «Уфа» смотрелась достойно

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы в контрольном матче над румынской «Университатей» со счетом 2-1.

«Очень хороший спарринг. Команда у соперника хорошая, неплохо выступает в чемпионате Румынии. Для «Уфы» это был первый матч на летнем сборе — понятно, что как таковой свежести у команды ещё нет. Но игра для нас сложилась удачно, проигрывая по ходу матча, команда смогла забить два мяча.

Во втором тайме «Уфа» имела большое преимущество и могла увеличить счет. По качеству и содержанию игры, по тому, как ребята сегодня старались, это был очень хороший матч, на мой взгляд. Поздравляю болельщиков и игроков, которые провели хорошую встречу. Сегодня было много того, что «Уфа» должна оставить в своем арсенале», - приводит слова Семака официальный сайт клуба.

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